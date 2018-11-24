Українську піхоту навчать артилерійській справі



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Піхота втілює в життя нову тактику застосування озброєння БМП

Українські воїни налаштовані довести стрільбу із закритих вогневих позицій до автоматизму

Військовослужбовці Збройних Сил України, які виконують завдання у районі проведення операції Об’єднаних сил, почали впроваджувати у життя новітні для них підходи до застосування бойових машин піхоти. Відтепер, кожен український піхотинець стає ще й трохи артилеристом, інформує мобільна прес-група оперативного територіального управління «Північ».

Нову тактику щодо відсічі і стримування збройної агресії російського окупанта піхотинці втілюють спільно із артилеристами. Вона полягає у застосуванні озброєння БМП із закритих вогневих позицій. Калібр «бехи» дозволяє наносити досить серйозне ураження. А стрільба із закритих вогневих позицій дозволить не підставляти наших захисників під вогонь противника. Залишилося лише навчити піхотинців того, що роблять артилеристи, йдеться у повідомленні.

«Ми повинні бути завжди на декілька кроків попереду від окупанта. Піхота надзвичайно швидко вчиться азам артилерійської справи: «прив’язка» машини, орієнтування ствола по дирекційному куту орієнтирного напрямку, виконання зворотної геодезичної задачі, деякі поправки на погоду і... успіх гарантовано!» — каже Володимир, помічник командира батальйону з артилерії однієї із мотопіхотних бригад, що уже тривалий час виконує завдання у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Такими тренуваннями планується довести рівень ведення вогню піхотних рот до рівня ефективності, мобільності та маневреності мінометних батарей.

«Тепер ворог має боятися кожного українського піхотинця не менше ніж «богів війни», адже стрільбу із закритих вогневих позицій плануємо довести до автоматизму», — каже представник української піхоти Олег.