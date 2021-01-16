Україну на три дні накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу

Наступні геомагнітні сплески очікуються в понеділок і вівторок 1 і 2 лютого

У неділю і після вихідних в Україні спостерігатиметься слабка, але тривала магнітна буря.

Згубний вплив геомагнітних сплесків можуть відчути метеочутливі люди.

Найближча геомагнітна активність очікується з неділі 17 січня по середу 20 січня.

Магнітної бурі за оцінками фахівців не буде, проте підвищена активність може впливати на здоров'я деяких людей. Наступні геомагнітні сплески очікуються в понеділок і вівторок 1 і 2 лютого.

У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.

Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати. Також варто стежити за тиском.

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми - втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі