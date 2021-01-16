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    Україну на три дні накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу

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    Наступні геомагнітні сплески очікуються в понеділок і вівторок 1 і 2 лютого

    У неділю і після вихідних в Україні спостерігатиметься слабка, але тривала магнітна буря.

    Згубний вплив геомагнітних сплесків можуть відчути метеочутливі люди.

    Найближча геомагнітна активність очікується з неділі 17 січня по середу 20 січня.

    Магнітної бурі за оцінками фахівців не буде, проте підвищена активність може впливати на здоров'я деяких людей. Наступні геомагнітні сплески очікуються в понеділок і вівторок 1 і 2 лютого.

    У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.

    Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати. Також варто стежити за тиском.

    Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

    Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

    Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

    У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

    При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми - втома, безсоння, головний біль.

    Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

    • Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі - не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
    • Спати варто повноцінно - не менше 7-8 годин на день.
    • Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
    • Не перевантажуйте ШКТ смаженою і жирною їжею.
    • Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
    • Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.
    Теги: здоров'я ліки
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