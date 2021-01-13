На Землю насуваються потужні магнітні бурі: коли чекати

Вчені прогнозують у найближчому майбутньому посилення магнітних бурь

Магнітна буря в січні буде затяжною, але не дуже потужною. Астрофізики назвали дати геошторму, а лікарі порадили, як від нього вберегтися.

Так, за даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря в січні триватиме з 17 по 20 січня. Наступна магнітна буря очікується вже в лютому – 1 і 2 числа.

Вчені називають магнітною (геомагнітною) бурею – один з видів геомагнітної активності. Явище викликається надходженням в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру і їхньою взаємодією з магнітосферою Землі.

Вчені прогнозують у найближчому майбутньому посилення магнітних бурь. Річ у тому, що Сонце увійшло в «25-й цикл», через що його активність почала зростати. Піку зірка досягне вже у 2025 році.

У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.

Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати. Також варто стежити за тиском.

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми - втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі