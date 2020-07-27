Очікуються заморозки: синоптики дали прогноз українцям на серпень



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В кінці серпня в Україні ймовірні заморозки на поверхні ґрунту

Заморозки на поверхні ґрунту ймовірні наприкінці місяця в Україні, крім південних та більшості центральних областей

Погода цьогоріч дивує різними аномаліями. І як запевняють синоптики, у серпні на нас чекає ще кілька сюрпризів.

За прогнозами Укргідрометцентру, в серпні в Україні середня місячна температура передбачається 19−24° тепла (в горах 16−17° тепла), що на 1−2° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 33−84 мм, в Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Дані спостережень свідчать, що в серпні середня місячна температура повітря становить 17−20° тепла, на півдні та південному сході країни місцями 21−23°. в гірських районах 11−16° тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 34−41°, в Луганській області місцями 42°, в гірських районах 26−33°.

Абсолютний мінімум — 1−7° тепла, на півдні до 11° тепла, в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0−2° морозу.

Заморозки на поверхні ґрунту вірогідні в кінці місяця в Україні, крім південних і більшості центральних областей.

Середня місячна кількість опадів становить в південній частині 27−59 мм, на решті території 35−76 мм, в Карпатах і Прикарпатті до 145 мм.

Нагадаємо, у Хмельницькому зливи затопили вулиці та ринок, рятувальники відкачували воду із затоплених ділянок міста.