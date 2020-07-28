В Івано-Франківську через сильний вітер і зливу падали дерева: фото



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В Івано-Франківську через сильний вітер і зливу падали дерева Фото: ДСНС

В Івано-Франківську попадали дерева і затопило місто

У понеділок, 27 липня, в Івано-Франківську через негоду на вулиці Чорновола на під'їзд впало дерево. Рятувальники зараз усувають наслідки події.

Про це повідомляє ДСНС України.

Крім того, сильний дощ став причиною масштабних затоплень у місті. На вулиці Площа Міцкевича затопило приміщення кафе, на вулиці К. Данила, підтоплює підвал реабілітаційного центру, а на вулиці Бельведерська підтопило офісне приміщення.

Служба порятунку вже працює на місці події, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки негоди і забрати цю перешкоду.

Працівниками Державної пожежно-рятувальної частини №1 проводяться заходи по відкачуванню води з підвального приміщення фінансового управління Івано-Франківської міської на вулиці Дністровська.

Нагадаємо, у Хмельницькому зливи затопили вулиці та ринок, рятувальники відкачували воду із затоплених ділянок міста.