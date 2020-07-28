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    В Івано-Франківську через сильний вітер і зливу падали дерева: фото

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    В Івано-Франківську через сильний вітер і зливу падали дерева - В Івано-Франківську через сильний вітер і зливу падали дерева: фото
    В Івано-Франківську через сильний вітер і зливу падали дерева
    Фото: ДСНС

    В Івано-Франківську попадали дерева і затопило місто

    У понеділок, 27 липня, в Івано-Франківську через негоду на вулиці Чорновола на під'їзд впало дерево. Рятувальники зараз усувають наслідки події.

    Про це повідомляє ДСНС України.

    Крім того, сильний дощ став причиною масштабних затоплень у місті. На вулиці Площа Міцкевича затопило приміщення кафе, на вулиці К. Данила, підтоплює підвал реабілітаційного центру, а на вулиці Бельведерська підтопило офісне приміщення.

     Служба порятунку вже працює на місці події, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки негоди і забрати цю перешкоду.

    Працівниками Державної пожежно-рятувальної частини №1 проводяться заходи по відкачуванню води з підвального приміщення фінансового управління Івано-Франківської міської на вулиці Дністровська.

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    В Івано-Франківську через сильний вітер і зливу падали дерева: фото
    В Івано-Франківську через сильний вітер і зливу падали дерева: фото
    В Івано-Франківську через сильний вітер і зливу падали дерева: фото
    В Івано-Франківську через сильний вітер і зливу падали дерева: фото
    В Івано-Франківську через сильний вітер і зливу падали дерева: фото
    В Івано-Франківську через сильний вітер і зливу падали дерева: фото
    В Івано-Франківську через сильний вітер і зливу падали дерева: фото
    Фото: ДСНС

    Нагадаємо, у Хмельницькому зливи затопили вулиці та ринок, рятувальники відкачували воду із затоплених ділянок міста. 

    рятувальники місто дощ
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