Агарна академія наук зробила попередження для фермерів



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Аграріям необхідно оперативно проводити збиральні роботи, зазначили в Аграрній академії наук

Спекотна та волога погода в Україні сприяє масовому розвитку бур’янів, хвороб та шкідників на посівах, тому необхідно оперативно проводити збиральні роботи.

Про це повідомляється на сайті Національної академії аграрних наук України.

«Жарка та волога погода сприяє масовому розвитку бур’янів, хвороб та шкідників на посівах. Підвищення температури повітря й часті опади і в подальшому будуть сприяти розвитку цих хвороб, тому необхідно оперативно проводити збиральні роботи», — йдеться у повідомленні.

У другій та на початку третьої декади липня спостерігалася нестійка за температурним режимом погода зі значними коливаннями добових температур повітря, спекотні дні змінювалися прохолодними. Похолодання в окремих регіонах супроводжувалося дощами різної інтенсивності та кількості, грозами, градом та шквалами.

Середньодобова температура на 1-6 0С перевищувала декадну норму і становила від 17,50С на заході – до 27,00С тепла на півдні. Поверхня грунту вдень нагрівалася до 57-65 0С, вночі охолоджувалася до 6-13 0С тепла. Опади різної інтенсивності спостерігалися майже на всій території країни.

За інформацією науковців, наразі важливим є питання підготовки ґрунту під майбутній урожай, найголовніше це збереження наявної вологи та накопичення майбутньої. Так, за багаторічними даними, кількість опадів, ймовірних у третій декаді липня та в серпні становить біля 100 мм. Якщо цю кількість зберегти від непродуктивних втрат, то створиться сприятлива ситуація для отримання своєчасних сходів, передусім – ріпаку озимого.

Науковці звернули увагу виробничників на те, що рослинні рештки мають бути максимально використані на потреби ґрунту з метою запобігання подальшого зменшення вмісту гумусу. Загортання післяжнивних решток і соломи зернових з додаванням компенсаційної дози азоту забезпечує: посилення біологічної і ферментативної активності; збагачення ґрунту амінокислотами, вітамінами та іншими біологічно активними речовинами; поліпшення аерації та поживного режиму ґрунту; збільшення кількості целюлозо-розкладаючої мікрофлори; поліпшення структури ґрунту.

За даними Мінекономрозвитку станом на 16 липня в Україні вже зібрано 14,8 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку з площі 4,5 млн га, а саме: пшениці – 8,3 млн тонн з площі 2,4 млн га (36 %); ячменю – 4,6 млн тонн з площі 1,3 млн га (54 %); гороху – 316 тис. тонн з площі 145 тис. га (62 %); ріпаку - 875 тис. тонн з площі 461 тис. га (41 %).

Найбільше зібрано у Миколаївській - 2,2 млн тонн з площі 778 тис. га); Запорізькій - 2,09 млн тонн з площі 616 тис. га; Дніпропетровській та Херсонській - по 2 млн тонн з площі 568 тис. га та 682 тис. га відповідно; Харківській областях - 1,3 млн тонн з площі 293 тис. га.