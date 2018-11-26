Україну накриють сильні снігопади



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У вівторок в Україні очікуються снігопади

27 листопада в Києві хмарно, вночі мокрий сніг, вдень без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й удень -2...-4 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, сніг, місцями сильний, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-5 градусів.

У Карпатах уночі сильний сніг, удень сніг, місцями сильний, температура вночі -1...-6 градусів, удень 0...-5 градусів.

На півночі України хмарно, вночі та вранці мокрий сніг, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-7 градусів, удень 0...-6 градусів.

У центрі України хмарно, сильні опади, місцями туман, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +4...-3 градуси, у Вінницькій області -1...-6 градусів, удень -3...+3 градуси, у Дніпропетровській області +1...+6 градусів.

На сході України хмарно, сильні опади, місцями туман, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...+4 градуси, удень 0...+7 градусів, у Харківській області +2...-3 градуси.

На півдні України хмарно, вночі сильний дощ, вдень дощ, місцями туман, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, удень 0...+7 градусів, у Херсонській і Запорізькій областях +5...+10 градусів.

У Криму хмарно, вночі сильний дощ, вдень дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +8...+13 градусів.