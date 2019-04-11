Україну охопить хвиля похолодання та опадів: прогноз погоди на 11 квітня



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У західних областях буде найхолодніше

Сьогодні, 11 квітня майже по всій Україні прогнозують дощі, найхолодніше буде на заході.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

«У західних областях буде найхолодніше, +8+13 градусів. На Півночі +11+16 градусів. У південній частині, у центральних областях та на Сході +16+22 градуси. Південно-східний вітер передбачається поривчастим. У Києві четвер обіцяє бути вологим, періодично дощ, періодично прояснення. Температура повітря вночі +6+9 градусів, вдень +12+14 градусів», — написала Наталка Діденко.

Також вона попередила про можливі заморозки наступного тижня на заході та півночі України.

Температура в Україні 11-го квітня:

На півдні: дощі, уночі +6°С…+8°С, у світлу пору доби +14°С…+19°С;

Північ: опади, уночі +6°С…+8°С, удень +11°С…+16°С;

Схід: подекуди дощі, уночі +7°С...+10°С, вдень +16°С…+19°С;

На заході: дощі, +2°С...+9°С у темну пору доби та +7°С…+14°С вдень;

У центральних регіонах опади, подекуди опади, стовпчик термометра покаже +7°С…+10°С вночі, +11°С…+18°С удень.

У Києві дощі. Вночі +6°С...+8°С, вдень +11°С...+13°С.