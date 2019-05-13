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    Україну сьогодні накриють сильні дощі та грози

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    Україну сьогодні накриють сильні дощі та грози

    Погода в Києві та Україні 13 травня буде теплою і дощовою

    У понеділок, 13 травня, по всій території України очікуються дощі з грозами.

    Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

    Так, на заході країни пройдуть дощі з грозами, денна температура від +17 до +23 градусів. На сході країни вдень від +21 до +23 градусів вище нуля, вночі - від +9 до + 11 градусів.

    В центральних регіонах також очікуються опади у вигляді дощу з грозою, тут вдень термометри покажуть 20...23 градуси з позначкою «плюс».

    На півдні країни традиційно тепліше, денна температура від +21 до +24. На півночі повітря прогріється до +23 градусів.

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    У Києві в цей день очікуються грозові дощі, температура вдень від +21 до +23 градусів.

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