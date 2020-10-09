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    Україну з робочим візитом відвідає президент Польщі

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    <span>В Україну приїде Анджей Дуда</span> - Україну з робочим візитом відвідає президент Польщі
    В Україну приїде Анджей Дуда

    Дуда і Зеленський проведуть переговори, за підсумками яких підпишуть двосторонні угоди. Президенти також відвідають економічний форум в Одесі

    Президент Польщі Анджей Дуда прибуде з офіційним візитом в Україну 12 жовтня. Про це повідомляє пресслужба офісу президента в п'ятницю, 9 жовтня.

    «12 жовтня Президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом», – сказано в повідомленні.

    Очікується, що за результатами переговорів президентів буде підписано низку двосторонніх документів.

    Крім того, 13 жовтня Зеленський і Дуда відвідають Одесу, де візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

    Нагадаємо, що ще на початку вересня стало відомо, що Дуда планує приїхати в Україну з візитом у жовтні.

    Польща Анджей Дуда Володимир Зеленський президент
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