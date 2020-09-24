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    У Польщі зафіксували найбільшу кількість заражень Covid-19 за добу від початку пандемії

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    Загальна кількість інфікованих Covid-19 у Польщі зросла до понад 82,8 тис., а померлих &ndash; до понад 2,3 тисячі - У Польщі зафіксували найбільшу кількість заражень Covid-19 за добу від початку пандемії
    Загальна кількість інфікованих Covid-19 у Польщі зросла до понад 82,8 тис., а померлих – до понад 2,3 тисячі

    За минулу добу в країні зафіксовано 1136 нових випадків інфікування коронавірусом

    У Польщі за минулу добу зафіксовано 1136 нових випадків інфікування коронавірусом, що є найвищим показником від початку пандемії у березні. Про це інформує МОЗ Польщі у Твіттер.

    «Маємо 1136 нових і підтверджених випадків інфікування коронавірусом», – йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

    Зазначається, що минулої доби від коронавіруса в країні померли 25 осіб.

    Загальна кількість інфікованих Covid-19 зросла до понад 82,8 тис., а померлих – до понад 2,3 тисячі.

    Від початку пандемії коронавірусу одужали вже понад 66 тис. осіб.

    МОЗ інформує, що попередній добовий рекорд був зафіксований 19 вересня – 1002 випадки. «Стрибок інфікування викликаний поверненням дітей до шкіл, масовими зустрічами молоді і проведенням весільних церемоній», – йдеться у повідомленні.

    Загалом, у Польщі вже проведено 3,2 млн тестів на виявлення коронавірусу, за минулу добу – понад 20 тисяч.

    Нагадаємо, у світі станом на 24 вересня зареєстрували понад 32 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 23,6 млн осіб. Антилідерами з захворюваності лишаються США, Індія, Бразилія, і Росія.

    Як повідомлялося, за минулу добу в Україні коронавірус виявили ще у понад 3,3 тис. осіб.

    Росія Польща США Індія Бразилія рекорд хвороби коронавірус
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