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    Політика

    Дуда планує приїхати в Україну з візитом у жовтні

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    Дуда планує приїхати в Україну з візитом у жовтні

    Наприкінці серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба одним з перших провів телефонну розмову з новим главою польської дипломатії Збігнєвом Ра

    Президент Польщі Анджей Дуда планує відвідати Україну. Візит запланований на жовтень.

    Про це у кулуарах економічного форуму в польському Карпачі повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

    Міністр додав, що він, можливо, відвідає Україну ще до візиту Дуди в Київ.

    «Нещодавно з моїм українським колегою ми провели добру бесіду. Ми обговорили дуже багато справ, зокрема, запланований візит президента Дуди в наступному місяці в Київ», - повідомив Рау.

    Як відомо, наприкінці серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба одним з перших провів телефонну розмову з новим главою польської дипломатії Збігнєвом Рау.

    Кулеба привітав Рау з призначенням на посаду та запевнив у готовності надалі розвивати відносини між Україною і Польщею.

    МЗС Київ міністр Дмитро Кулеба
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