«Укравтодор» попередив водіїв про небезпечний туман



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У ряді областей вранці 15 лютого спостерігається густий туман

У ряді областей України вранці 15 лютого спостерігається густий туман, водіїв закликають дотримуватися заходів безпеки. Про це повідомляє у Facebook «Укравтодор».

Повідомляється, що станом на 08:00 в Івано-Франківській, Одеській, Хмельницькій та Чернівецькій областях триває дощ. У Київській, Кіровоградській, Луганській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях спостерігається туман, на решті території країни без опадів.

В «Укравтодорі» відзначили, що в регіонах, де вчора йшов сніг, виконуються роботи по розчистці доріг.

Як повідомлялося, 15 лютого, на Стрітення, в Україні буде переважати сонячна, суха та відносно тепла погода. Невеликі морози можливі лише у східних областях.

У південних та східних областях буде без опадів та сонячно, проте вночі вдарять морози до -4-9 градусів. На Заході та в центрі країни уночі йтиме мокрий сніг, а вдень повернеться тепла весняна погода.

Загалом температура повітря прогріється до +2+5 градусів вдень, та опуститься до -1-4 градусів морозу вночі.

У Києві 15 лютого істотних погодніх змін не буде, але можлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть 1+3 градуси тепла.