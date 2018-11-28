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    «Укравтодор» повідомив про стан доріг зранку

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    «Укравтодор» повідомив про стан доріг зранку

    У Черкаській та Одеській областях на покритті місцями ожеледиця

    Станом на 6 годину ранку в середу, 28 листопада, проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

    Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

    Зазначається, що опади у вигляді снігу спостерігаються в Кіровоградській, Закарпатській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. На решті території без опадів. Температура повітря в північних, центральних та західних областях  коливається від -2° до -10°С, у східних та південних областях -4° +8°С.

    «Стан покриття на автодорогах державного значення - мокре. У Івано-Франківській, Чернівецькій,  - засніжене, у Черкаській та Одеській областях на покритті місцями ожеледиця», - повідомили в «Укравтодорі», додавши, що на перевальних ділянках доріг невеликий  сніг на Ужоцькому перевалі. Температура повітря від -11°С  до -4°С. Стан покриття - мокре.

    Зазначається, що для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі  917 одиниць техніки та 1475 робітників, в черговому режимі – 679 одиниць техніки та 930 робітників.

    Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомляє, що 28 листопада опади припиняться, встановиться переважно сонячна морозна погода. Очікується ожеледь і сильні пориви вітру у східних і південних регіонах України.

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