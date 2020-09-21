Офіс президента оприлюднив резюме кандидата в директори «Укроборонпрому» одним реченням



Розсилка ВІДПРАВИТИ

9 вересня прем'єр Денис Шмигаль провів співбесіду із Сергієм Тихоновим та передав подання на його призначення гендиректором «Укроборонпрому» в Офіс президента

У відкритих джерелах обмаль інформації про Сергія Тихонова, який претендує на посаду гендиректора державного концерну

Офіс президента написав одним реченням інформацію про кандидата на посаду генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Сергія Тихонова. Про це йдеться у відповіді на запит експертної організації StateWatch щодо біографічної довідки Тихонова.

Зазначається, що резюме завідувача відділу Департаменту з питань нацбезпеки та оборони Офісу президента Тихонова містить дані про навчання, службу в армії, політичну діяльність, найману працю в приватному та державному секторі.

«С. А. Тихонов навчався у Київському інституті народного господарства ім. Д. С. Коротченка, Вищому навчальному закладі «Національна академія управління»; проходив службу у Збройних Силах; працював в Київському машинобудівному заводі ім. Артема, ЗАТ «Авіста», Верховній Раді України, державному підприємстві «Держпостачання», Кабінеті міністрів України, державному підприємстві «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», ТОВ «Топ України», Адміністрації президента України та Офісі президента України», – йдеться у відповіді Офісу президента.

«Запит на біографічну довідку був підготовлений з метою зібрати для суспільства більше інформації про ймовірного очільника державного збройного концерну «Укроборонпром» із сумарним річним доходом в 40 млрд гривень, однак така відповідь Офісу президента навряд надає відповідь на питання, хто такий Тихонов», – зазначив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Нагадаємо, 9 вересня прем'єр Денис Шмигаль провів співбесіду із Сергієм Тихоновим та передав подання на його призначення гендиректором «Укроборонпрому» в Офіс президента.

У відкритих джерелах є обмаль інформації про Сергія Тихонова. У 1998-2002 роках був нардепом 3 скликання, обирався за списками Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко (№9 у списку), у 1999 році вийшов з фракції.

У 2002 році балотувався у Раду від блоку «За єдину Україну!», № 89 в списку (виборчий список блоку тоді очолив В. Литвин, серед інших відомих політиків, які входили до виборчого списку блоку - В. Бойко, Г. Кірпа, Д. Табачник, Т. Васадзе, Л. Супрун, С. Бубка).

Як повідомлялося, 10 вересня генеральний директор концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написав заяву про відставку.

Джерела «Главкома» підтверджують, що є двоє кандидатів на посаду гендиректора концерну: голова департаменту безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі президента України Сергій Тихонов і заступник голови Укроборонпрому Михайло Морозов.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс президенту Володимиру Зеленському подання на призначення Тихонова.

Читайте більше: