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    Економіка та фінанси

    Після дзвінка Зеленського. Херсонський завод отримав замовлення від Міноборони

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    <p>У серпні Володимир Зеленський доручив Міноборони замовити три причали у держзаводу &laquo;Паллада&raquo;</p> - Після дзвінка Зеленського. Херсонський завод отримав замовлення від Міноборони

    У серпні Володимир Зеленський доручив Міноборони замовити три причали у держзаводу «Паллада»

    Завод «Паллад» отримав обіцяні держзамовлення

    Херсонський державний завод «Паллада», який будує ремонтні доки та причали, виграв тендери Міноборони на будівництво причалу – у серпні директор заводу скаржився президенту Володимиру Зеленському на відсутність держзамовлень, а той дзвонив заступнику міністра оборони.

    Про це повідомляє Liga.net.

    Зазначається, що вартість замовлення - 23 мільйони гривень, «Паллада» з надміцного бетону побудує 57-метровий причал (ПЖ-61у).

    Як пише видання «Любимый Херсон» з посиланням на директора заводу Валерія Маломана, йдеться про виготовлення стійкого до контакту з солоною водою причалу.

    Цей підряд завод планує виконати до кінця року, на будівництво будуть залучені 200 фахівців.

    Крім цього, як розповів Маломан, «Паллада» працює над замовленням Держприкордонслужби – будівництвом двох причалів, їх вартість – близько 1 мільйона гривень.

    Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський заявив, що держпідприємства повинні мати держпідтримку та замовлення і доручив Міноборони замовити три причали у держзаводу «Паллада» ДК «Укроборонпром».

    До слова, СБУ підозрює гендиректора заводу на Луганщині у фінансуванні терористів.

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