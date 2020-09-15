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    Економіка та фінанси

    Найєм визнав падіння експорту і негативні тенденції в роботі «Укроборонпрому»

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    &nbsp;Експорт військової техніки та озброєння &ndash; сфера, по якій коронавірус вдарив найбільше, - Наєм - Найєм визнав падіння експорту і негативні тенденції в роботі «Укроборонпрому»
     Експорт військової техніки та озброєння – сфера, по якій коронавірус вдарив найбільше, - Наєм

    Заступник гендиректора «Укроборонпрому» стверджує, що падіння експорту має пояснення

    Державний концерн «Укроборонпром» втратив за перше півріччя 2020 року 34% експорту військової техніки та озброєння. Про це написав заступник генерального директора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Наєма, падіння експорту має пояснення.

    «Окрім внутрішніх факторів, зокрема, затримки дозвільних документів або відмови деяких країн приймати гарантії наших державних банків, був ще й об’єктивний зовнішній чинник. Експорт військової техніки та озброєння – сфера, по якій коронавірус вдарив найбільше», – стверджує заступник гендиректора «Укроборонпрому».

    Наєм наголосив, що «на жаль, переговори з продажу зброї не ведуться по скайпу або зуму». «Починаючи з початку лютого основні партнери України запровадили карантинні заходи, через які більшість заходів відмінили, офіційні зустрічі, комісії, перемовини та випробування – скасували. Падіння основних показників діяльності, викликаних світовою пандемією, торкнулася не тільки українських експортерів, а є загальносвітовою тенденцією на світовому ринку озброєнь», – стверджує Наєм.

    Заступник гендиректора «Укроборонпрому» наголосив, що «вони не «малювали» красиві показники фінансово-господарської діяльності підприємств, що входять до складу концерну за перше півріччя 2020 року».

    «Ці дані не можна підробити, їх не можна «підправити» або приховати - вони офіційно передані Кабінету міністрів України і будь-який громадянин може отримати їх та перевірити, звернувшись з запитом до Міністерства економіки або до Міністерства фінансів», – підкреслив Наєм.

    Як повідомлялося, 10 вересня генеральний директор концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написав заяву про відставку.

    Джерела «Главкома» підтверджують, що є двоє кандидатів на посаду гендиректора концерну: голова департаменту безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі президента України Сергій Тихонов і заступник голови Укроборонпрому Михайло Морозов.

    Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс президенту Володимиру Зеленському подання на призначення Тихонова. У 1998−2006 роках він був народним депутатом Верховної Ради III та IV скликань від Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко і блоку «За єдину Україну».

     Більше читайте в матеріалі:
    Мустафа Найєм експорт Айварас Абромавичус Укроборонпром Facebook озброєння коронавірус
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