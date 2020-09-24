Кулемет українського виробництва «переплюнув» стандарти НАТО (фото, відео)



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Кулемет КТ-7,62 заводу «Маяк» на 100% складається з українських складових і є найбільш потужним у калібрі 7,62 Фото: Укроборонпром

Кулемет КТ-7,62 вперше підтвердив живучість з настрілом у 25 тис. пострілів

Київський завод «Маяк», що входить до складу концерну «Укроборонпром», провів унікальні випробування кулемету власного виробництва КТ-7,62 і вперше підтвердив живучість з настрілом у 25 тис. пострілів. Цим кулеметом оснащено всі види легкої бронетехніки Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба концерну «Укроборонпром».

Результати періодичних випробувань 22 вересня затвердили представники Військового представництва Міністерства оборони України.

Під час випробувань перевіряли справність роботи кулемета в усіх можливих кліматичних зонах планети, відтворених у заводській лабораторії, а також було підтверджено його живучість при здійсненні 25 тисяч пострілів.

Для порівняння: стандарт НАТО для подібного озброєння – 15 тис. пострілів.

«Вперше в Україні кулемет цього сімейства підтвердив свої характеристики на періодичному випробуванні, успішно відстрілявши 25 тис. пострілів. Для порівняння – стандарт НАТО для аналогічного типу озброєння – 15 тис. пострілів, а наш кулемет відстріляв 25 тис. і виглядає як новенький! Хочу підкреслити, що кулемет КТ-7,62 заводу «Маяк» на 100% складається з українських складових і є найбільш потужним у калібрі 7,62 серед подібних кулеметів. До нас підтвердити настріл у 25 тис. пострілів вдалося зробити лише одному заводу у світі – «Іжевському механічному заводу, який входить до концерну «Калашников». Він знаходяться на території країни-агресора», - зазначив заступник голови правління з виробництва заводу «Маяк» Олександр Гордєєв.

Саме ці танкові кулемети встановлюються на БТР-4Е, які виготовляє Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова в рамках державного оборонного замовлення.

Наразі завод «Маяк» готується до випробувань ще одного виробу – унікальної, першої в світі піхотної гармати калібру 14,5 мм.

Успішні періодичні випробування КТ-7,62 розширюють також і експортний потенціал українського кулемета, вважають на заводі. Вже сьогодні це сімейство кулеметів прийнято на озброєння у більш ніж 60 країнах світу. Усі вони – потенційні замовники українського збройового заводу, який нарощує темпи виробництва після років занепаду.

У найближчих планах Заводу, розповідає Гордєєв, розробка нової версії кулемета КТ-7,62 під набій 7,62х51 NATO. Її хочуть завершити за рік. Після цього Україна отримає можливість поставляти кулеметами вітчизняного виробництва збройним силам країн НАТО.

Кулемет КТ-7,62 калібру 7,62 мм (набій 7,62 х 54 R)– призначений для ураження живої сили противника і його технічних засобів. Розроблений та виробляється на АТ «Завод «Маяк». Існують дві модифікації кулемету: КТ-7,62 (танковий) та КМ-7,62 (піхотний). Танковий кулемет КТ-7,62 призначений для встановлення на бронетехніку як допоміжного озброєння танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти та іншої військової техніки. Прийнятий на озброєння ЗСУ у 2011 році.