Держбюро розслідувань проводить обшуки в Укроборонпромі



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Слідчі вилучають документи та інші речі, що можуть бути доказами

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на концерні Укроборонпром та на підприємствах-експортерах, що входять до його складу.

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram.

«Всі слідчі дії, які там відбуваються, санкціоновані. Відбуваються вони в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб Правління Національного банку України у 2016 році», — написав Труба.

За його словами, слідчі вилучають документи та інші речі, що можуть бути доказами. Він додав, що тиску з боку ДБР та перешкод зі сторони Укроборонпрому наразі немає.

«Слідчі безперешкодно були допущені в усі приміщення Концерну та підприємств-учасників, їм надається доступ до всієї наявної на підприємствах документації в робочому режимі», — написав у Telegram колишній депутат Мустафа Найєм.

За його словами, керівництво Укроборонпрому буде сприяти будь-яким санкціонованим слідчим діям.

До слова, сьогодні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу.