На Харківщині експосадовця авіапідприємства викрили на хабарі у 5,5 млн грн



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Фото: пресцентр СБУ

Внаслідок протиправних дій посадовця державі завдано матеріальної шкоди на суму понад 5,5 млн грн

У Харківській області контррозвідники викрили факт нанесення мільйонних збитків Харківському державному авіаційному виробничому підприємству. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, колишній перший заступник керівника Харківського авіапідприємства, що входить до сфери управління Державного концерну «Укроборонпром», незаконно уклав договір добровільного страхування майна заводу. Своїми діями він порушив чинне законодавство, яке дозволяє юридичним особам витрачати на страхування лише визначений відсоток від прибутку, якого у підприємства на той час не було.

Встановлено, що внаслідок протиправних дій посадовця державі завдано матеріальної шкоди на суму понад 5,5 млн грн.

За матеріалами СБУ, ексзаступнику директора Харківського авіапідприємства повідомлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії.