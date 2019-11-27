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    Економіка та фінанси

    Авіаційний завод у Росії масово скоротить персонал через українські санкції

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    <p>Російський виробник &laquo;літака-амфібії&raquo; Бе-200 готується до масових скорочень</p> - Авіаційний завод у Росії масово скоротить персонал через українські санкції

    Російський виробник «літака-амфібії» Бе-200 готується до масових скорочень

    Україна заборонила «Мотор Січі» постачати двигуни до Росії

    У Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі ім. Берієва (ТАНТК) в Росії в 2020 році пройдуть масові скорочення в зв'язку з забороною України на поставку до РФ двигунів «Мотор Січі».

    Про це пише російська «Нова Газета».

    Йдеться про звільнення майже 800 чоловік. Всього на підприємстві зайнято близько 3000 робітників. У авіаційному комплексі цю цифру виданню не підтвердили, але визнали, що готуються до скорочень цілого ряду позицій.

    У 2018 році Україна заборонила запорізькій компанії «Мотор Січ» продавати Росії двигуни Д-436, на яких літають так звані літаки-амфібії Бе-200. Цю модель з 2016 року почали виробляти на ТАНТК, вклавши в модернізацію заводу понад 2 млрд рублів (близько 75 млн грн). У 2017-му планували випустити чотири літаки. Вартість одного - близько 1,4 млрд рублів (приблизно 53 млн грн).

    На двигунах Д-436 виробництва «Мотор Січі» також літають Ан-148 і Ту-334.

    Таганрозький завод хотів замінити українські двигуни на агрегати, розроблені спільно з Францією. Але генпрокуратура РФ заборонила ставити на російські літаки двигуни з комплектуючими, які постачають країни НАТО.

    Росія авіація санкції літак завод Україна Мотор Січ
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