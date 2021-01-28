  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Укроборонпром» перевірить своїх топ-менеджерів на детекторі брехні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Керівник &laquo;Укроборонпрому&raquo; запевнив, що співпрацюватиме з усіма антикорупційними органами - «Укроборонпром» перевірить своїх топ-менеджерів на детекторі брехні
    Керівник «Укроборонпрому» запевнив, що співпрацюватиме з усіма антикорупційними органами
    Фото з відкритих джерел

    Поліграф також будуть застосовувати, коли братимуть на роботу нових співробітників

    Генеральний директор ДК «Укроборонпрому» Юрій Гусєв заявив, що у концерні всіх керівників перевірятимуть на детекторі брехні. Про це Гусєв розповів в інтерв'ю «Укрінформу».

    Зазначається, що поліграф також будуть застосовувати, коли братимуть на роботу нових співробітників.

    За його Гусєва, «Укроборонпром» підписав меморандум про співпрацю з НАБУ, щоб оперативно реагувати на будь-які корупційні ризики.

    «Вводимо перевірку на поліграфі всіх керівників підприємств «Укроборонпрому». Я також ухвалив рішення, що всі працівники, які входять в нашу команду в результаті відкритих конкурсів, повинні пройти дослідження на детекторі брехні. Моя особиста позиція ‒ нульова толерантність до корупції», ‒ сказав Гусєв.

    Він також наголосив, що концерн має намір поглиблювати співпрацю і з іншими антикорупційними органами.

    «Ми налаштовані на співпрацю з усіма правоохоронними органами, які перевіряють інформацію про можливі корупційні прояви та ризики на підприємствах «Укроборонпрому», ‒ наголосив гендиректор.

    Як повідомлялося у грудні минулого року, керівник «Укроборонпрму» назвав дату ліквідації концерну.

    За словами Гусєва, в 2021 році Укроборонпром припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.

    Теги: НАБУ Укроборонпром Юрій Гусєв поліграф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies