«Укроборонпром» перевірить своїх топ-менеджерів на детекторі брехні

Керівник «Укроборонпрому» запевнив, що співпрацюватиме з усіма антикорупційними органами

Поліграф також будуть застосовувати, коли братимуть на роботу нових співробітників

Генеральний директор ДК «Укроборонпрому» Юрій Гусєв заявив, що у концерні всіх керівників перевірятимуть на детекторі брехні. Про це Гусєв розповів в інтерв'ю «Укрінформу».

Зазначається, що поліграф також будуть застосовувати, коли братимуть на роботу нових співробітників.

За його Гусєва, «Укроборонпром» підписав меморандум про співпрацю з НАБУ, щоб оперативно реагувати на будь-які корупційні ризики.

«Вводимо перевірку на поліграфі всіх керівників підприємств «Укроборонпрому». Я також ухвалив рішення, що всі працівники, які входять в нашу команду в результаті відкритих конкурсів, повинні пройти дослідження на детекторі брехні. Моя особиста позиція ‒ нульова толерантність до корупції», ‒ сказав Гусєв.

Він також наголосив, що концерн має намір поглиблювати співпрацю і з іншими антикорупційними органами.

«Ми налаштовані на співпрацю з усіма правоохоронними органами, які перевіряють інформацію про можливі корупційні прояви та ризики на підприємствах «Укроборонпрому», ‒ наголосив гендиректор.

Як повідомлялося у грудні минулого року, керівник «Укроборонпрму» назвав дату ліквідації концерну.

За словами Гусєва, в 2021 році Укроборонпром припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.