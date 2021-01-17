«Укроборонпром» відновить виробництво літаків Ан-74

Для будівництва буде залучено потужності харківського авіазаводу

Державний концерн «Укроборонпром» вивчає можливість використання потужностей ДП «Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство» для відновлення виробництва літаків Ан-74 та включення їх до державного оборонного замовлення. Про це повідомляє «Цензор» з посиланням на віцепрем'єр-міністра, міністра з питань стратегічний галузей промисловості України Олега Уруського.

За словами Уруського, на нещодавній нараді з врегулювання проблемних питань підприємств-учасників «Укроборонпрому» обговорювалися, в тому числі, можливість відновлення виробництва літаків Ан-74 на ДП «ХДАВП», а також внесення змін до нормативно-правових актів для поліпшення умов випуску продукції оборонного призначення.

«За результатами наради було прийнято ряд рішень, що стосуються важливості включення в державне оборонне замовлення поставки літаків Ан-74 в інтересах Збройних сил України, проведення законодавчих ініціатив щодо поліпшення фінансового стану ДП «ХДАВП», внесення змін до законодавства України з питань ціноутворення на продукцію військового призначення і авансування державних контрактів за державним оборонним замовленням ", – повідомив Уруський.

За його словами, в нараді взяли участь представники центральних органів виконавчої влади, керівництво «Укроборонпрому» і його окремих підприємств.

Літак Ан-74 – модифікація літака Ан-72. Він призначений для здійснення льодової розвідки та транспортних перевезень при забезпеченні науково-дослідних робіт в Центральному Арктичному басейні і Антарктиді. Літак може бути переобладнаний в умовах експлуатації в вантажний і санітарний варіанти.

Як повідомлялося раніше, Міністерство оборони України та Державне підприємство «Антонов» підписали меморандум про будівництво літаків для потреб Збройних сил України.