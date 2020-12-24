Керівник «Укроборонпрму» назвав дату ліквідації концерну

Концерн можу бути ліквідований до кінця червня 2021 року, якщо законопроєкт про реформу ОПК Рада ухвалить у квітні

Ліквідація концерну відбудеться після ухвалення парламентом законопроєкту про реформування ОПК

Ліквідація державного концерну «Укроборонпром» може відбутися до кінця червня 2021 року після ухвалення законопроєкту №3822 про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності. Про це повідомив керівник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв, повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

Зазначається, що законопроєкт про реформування ОПК може бути ухвалений до 30 квітня 2021 року.

«Упродовж року має бути проведена інвентаризація усього майна та інтелектуальної власності. До 30 квітня 2021 року – очікується ухвалення Верховною Радою законопроєкту №3822, який стане офіційним початком трансформації Укроборонпрому. До кінця червня 2021 року – ліквідація ДК «Укроборонпром» та створення нового оборонного холдингу у формі акціонерного товариства», - йдеться в повідомленні.

Також Юрій Гусєв повідомив, що вже затверджена нова структура «Укроборонпрому», яка передбачає появу підрозділу з інновацій та науково-технічної роботи.

Як повідомлялося 21 грудня, глава «Укроборонпрому» підписав наказ про початок корпоратизації концерну.

3 грудня президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором «Укроборонпрому».

Перед цим Кабмін погодив звільнення Гусєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації.

За словами Гусєва, в 2021 році Укроборонпром припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.

У 2014-2016 роках Гусєв був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук, громадський і політичний діяч.

Гусєв є президентом громадської організації «Міжнародне об'єднання Земляцтво Херсонщини», до ради якого входять колишній губернатор Андрій Гордєєв, а також голова облради Владислав Мангер, підозрюваний у вбивстві Катерини Гандзюк.

Також раніше Гусєв фігурував у справах про завищення ціни під час закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.