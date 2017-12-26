«Укроборонпром» за рік продав танків на 3 мільярди гривень

Також танків на 3 млрд є рекордом для концерну

Головний виробник бронетехніки в Україні завод ім. Малишева, який входить до складу державного концерну «Укроборонпром», продав у 2017 році військової техніки більш ніж на 3 млрд грн, що є рекордом для підприємства. Про це повідомили в прес-службі концерну. Зазначається, що такий результат був досягнутий завдяки 100%



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Також танків на 3 млрд є рекордом для концерну

Головний виробник бронетехніки в Україні завод ім. Малишева, який входить до складу державного концерну «Укроборонпром», продав у 2017 році військової техніки більш ніж на 3 млрд грн, що є рекордом для підприємства.

Про це повідомили в прес-службі концерну.

Зазначається, що такий результат був досягнутий завдяки 100% виконанню заводом усіх поставлених завдань у строк, в тому числі, завершенню планових відправок танків «Оплот» для Королівства Таїланд.

«За контрактом з Таїландом, заводу Малишева залишилося здати замовнику всього кілька бойових машин. На підприємстві планують завершити виконання домовленостей у I кварталі 2018 року», - повідомили в «Укроборонпромі».

У дежконцерні додали, що завод завершив відправку п'ятої партії моторно-трансмісійних установок для Республіки Пакистан.

«Моторно-трансмісійні установки представляють собою комплекти, в які входять двигун, трансмісія, системи обслуговування двигуна, система очищення повітря, броньований дах. Надалі всі ці комплекти будуть встановлюватися на пакистанські бойові машини Аль-Халід-1», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, «Укроборонпром» минулого року передав українській армії 3673 одиниць військової техніки та озброєння.

Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду 27 грудня оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому». Гройсмана обурила заборгованість на Миколаївському суднобудівному заводі.

Згодом видання «Українські новини» повідомило, що Роман Романов начебто подав у відставку. Але пізніше він спростував цю інформацію.