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«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня Вишиванки

Руслан Афончиков
glavcom.ua
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня Вишиванки
Нова поштова марка з візерунками харківської та кримськотатарської вишиванки
фото: postmark.ukrposhta.ua

16 травня у Києві відбудеться офіційний запуск нової марки 

16 травня у відділеннях «Укрпошти» з’являться нові поштові марки з вишиванками Криму та Харкова. Про це у своєму телеграмі повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Кожен український регіон має свій візерунок із закодованою історією. У візерунках на харківській марці закодоване світло, сонце та пробудження життя. Марка з кримськотатарськими орнаментами – незаперечний доказ автентичності півострову, «код народу», який житиме завжди», – зазначив Смілянський.

«Коли ми планували випуск марки до дня Вишиванки, ми, звісно, не знали, якою буде ситуація. Але, мені здається, обрали саме ті регіони, які потребують нашої підтримки зараз», – підкреслив гендиректор «Укрпошти».

Спецпогашення триватиме 2 дні: 16 травня у Києві відбудеться офіційний запуск, а 17-го Ігор Смілянський завітає у Харків, щоб урочисто запустити марку з харківською вишиванкою у Харкові.

«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня Вишиванки фото 1
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня Вишиванки фото 2
Нагадаємо, що у День пам'яті та перемоги над нацизмом «Укрпошта» випустила марку присвячену знищенню флоту РФ. Тираж такої марки становив один мільйон екземплярів.
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Теги: Укрпошта вишиванка Ігор Смілянський пошта

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