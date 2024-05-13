«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня Вишиванки

16 травня у Києві відбудеться офіційний запуск нової марки

16 травня у відділеннях «Укрпошти» з’являться нові поштові марки з вишиванками Криму та Харкова. Про це у своєму телеграмі повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Кожен український регіон має свій візерунок із закодованою історією. У візерунках на харківській марці закодоване світло, сонце та пробудження життя. Марка з кримськотатарськими орнаментами – незаперечний доказ автентичності півострову, «код народу», який житиме завжди», – зазначив Смілянський.

«Коли ми планували випуск марки до дня Вишиванки, ми, звісно, не знали, якою буде ситуація. Але, мені здається, обрали саме ті регіони, які потребують нашої підтримки зараз», – підкреслив гендиректор «Укрпошти».

Спецпогашення триватиме 2 дні: 16 травня у Києві відбудеться офіційний запуск, а 17-го Ігор Смілянський завітає у Харків, щоб урочисто запустити марку з харківською вишиванкою у Харкові.