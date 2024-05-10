«Укрпошта» продаватиме чужі посилки на аукціонах: деталі

Аналогічний підхід є поширеним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній

«Укрпошта» впроваджує міжнародні практики щодо дій з поштовими відправленнями, які були непотрібними і через це невручені протягом шести місяців. Такі посилки компанія продаватиме у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale. Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

Як зазначила пресслужба компанії, аналогічний підхід є поширеним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній, таких як Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багатьох інших.

«Поштові відправлення, які отримувач не забрав протягом двох тижнів, «Укрпошта» відправляє назад відправнику. Якщо відправник протягом двох тижнів також не забирає посилку, то вона поступає на спеціально облаштований склад, де зберігається пів року. Впродовж цього періоду і отримувач, і відправник мають право за заявою отримати посилку. Якщо вони з якихось причин цього не зробили, то відтепер посилка може бути продана на аукціоні. Таким чином компанія отримає можливість компенсувати витрати, які вона понесла на логістику та зберігання поштових відправлень протягом цього періоду», – йдеться у повідомленні.

Початкова ціна за кожну непотрібну посилку становить десять гривень. Посилки об'єднані в палети, які містять до 100 одиниць, і продаються як один лот. Лоти формуватимуться у випадковому порядку, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації.

«Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що вони містять. Для усунення можливості корупційної складової щодо формування лотів працівники компанії не можуть брати участь в аукціонах», – додали в держкомпанії.

«Наразі на складах компанії знаходяться десятки тисяч незатребуваних посилок, які зберігаються там понад пів року. Раніше такі поштові відправлення просто знищувалися. Відтепер згідно з законодавством ми можемо продати ці посилки і компенсувати витрати на їх логістику та зберігання, як це роблять у більшості країнах світу. Як компанія державного сектору, ми маємо залучати всі можливості для того, щоб бути ефективними і генерувати прибуток для бюджету України, й, відповідно, для забезпечення армії та соціальних виплат», – зазначив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Нагадаємо, сервіс моніторингу «Опендатабот» сформував рейтинг найбільших роботодавців 2024 року, базований на даних Державної служби статистики та фінансовій звітності підприємств. До переліку потрапили компанії, які мають найбільшу кількість співробітників за даними фінансової звітності Держстату.

Найбільшим роботодавцем України стала «Укрзалізниця» – у компанії працює 187 620 співробітників. На другому місці із 44 тис. робітників опинився «АТБ-Маркет». Третю сходинку обіймає «Укрпошта», де працює 34,7 тис. співробітників.