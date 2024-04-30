«Нова пошта» готова доставити паспорт в Іспанію за тисячу гривень

У Барселоні відкрилося перше відділення поштового оператора Nova Post. Компанія назвала ціни за свої послуги

Українці тепер можуть отримувати та відправляти в Іспанію документи, посилки та вантажі. Вартість доставки документів вагою до одного кілограма коштує тисячу грн. Про це повідомляється на сайті Nova Post.

Вартість доставки з України в Іспанію у відділення:

документи до 1 кг – 1000 грн

посилки до 2 кг – 1050 грн

посилки до 10 кг – 1700 грн

посилки до 30 кг – 3000 грн

вантажі від 30 до 1 000 кг – 120 грн за кожен кілограм.

Перше відділення компанії приймає відправлення до 100 кг та працює щодня.

Також у травні почне працювати адресне обслуговування – кур’єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг.

Нагадаємо, українцям заборонено пересилати поштою певні речі, причому це стосується всіх поштових операторів, без виключення. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №958.

До переліку заборонених потрапили:

національна валюта (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземна валюта;

харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;

алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка;

зброю, легкозаймисті або інші небезпечні, токсичні, радіоактивні, їдкі, отруйні речовини, ртуть, кислоти;

тварин та отруйні рослини;

спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо.

Також українці не можуть відправляти за кордон деякі документи:

дозволи на право носіння зброї;

трудові книжки;

військові білети;

документи, що посвідчують особу.

Варто зазначити, що на період воєнного стану та карантину діють зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку. Як повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук, українці можуть пересилати у міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспорти громадянина України для виїзду за кордон, а також у період дії воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України КМУ, паспорти громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну

Якщо у міжнародній посилці знайдуть товари, речовини та інші предмети, які заборонено пересилати у міжнародних поштових відправленнях, їх вилучать митні органи. Харчові продукти з малим терміном придатності та небезпечні предмети, які виявлять в поштових відправленнях, будуть знищені. Виявлену у посилці гривню повернуть відправнику або перешлють адресату поштовим переказом. Долари, євро чи будь-яку іншу іноземну валюту надішлють відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення.

Нагадаємо, поштовий оператор «Нова пошта» оголосив про скасування оплати за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі: послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення. Зазначається, що замовити переадресацію можна через мобільний застосунок «Нової пошти» або бізнес-кабінет на сайті.