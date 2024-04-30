Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Нова пошта» готова доставити паспорт в Іспанію за тисячу гривень

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Нова пошта» готова доставити паспорт в Іспанію за тисячу гривень
фото з відкритих джерел

У Барселоні відкрилося перше відділення поштового оператора Nova Post. Компанія назвала ціни за свої послуги

Українці тепер можуть отримувати та відправляти в Іспанію документи, посилки та вантажі. Вартість доставки документів вагою до одного кілограма коштує тисячу грн. Про це повідомляється на сайті Nova Post. 

Вартість доставки з України в Іспанію у відділення:  

  • документи до 1 кг – 1000 грн
  • посилки до 2 кг – 1050 грн
  • посилки до 10 кг – 1700 грн
  • посилки до 30 кг – 3000 грн
  • вантажі від 30 до 1 000 кг – 120 грн за кожен кілограм.

Перше відділення компанії приймає відправлення до 100 кг та працює щодня.

Також у травні почне працювати адресне обслуговування – кур’єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг.

Нагадаємо, українцям заборонено пересилати поштою певні речі, причому це стосується всіх поштових операторів, без виключення. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №958.

До переліку заборонених потрапили:

  • національна валюта (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземна валюта;
  • харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;
  • алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка;
  • зброю, легкозаймисті або інші небезпечні, токсичні, радіоактивні, їдкі, отруйні речовини, ртуть, кислоти;
  • тварин та отруйні рослини;
  • спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо.

Також українці не можуть відправляти за кордон деякі документи:

  • дозволи на право носіння зброї;
  • трудові книжки;
  • військові білети;
  • документи, що посвідчують особу.

Варто зазначити, що на період воєнного стану та карантину діють зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку. Як  повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук, українці можуть пересилати у міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспорти громадянина України для виїзду за кордон, а також у період дії воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України КМУ, паспорти громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну

Якщо у міжнародній посилці знайдуть товари, речовини та інші предмети, які заборонено пересилати у міжнародних поштових відправленнях, їх вилучать митні органи. Харчові продукти з малим терміном придатності та небезпечні предмети, які виявлять в поштових відправленнях, будуть знищені. Виявлену у посилці гривню повернуть відправнику або перешлють адресату поштовим переказом. Долари, євро чи будь-яку іншу іноземну валюту надішлють відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення.

Нагадаємо, поштовий оператор «Нова пошта» оголосив про скасування оплати за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі: послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення. Зазначається, що замовити переадресацію можна через мобільний застосунок «Нової пошти» або бізнес-кабінет на сайті. 

Читайте також: Як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята: графік НБУ
До слова, група компаній «Нова пошта» змінює назву і тепер буде називатись група Nova. Зокрема, «Нова пошта» працює на ринку України з 2001 року. Нова пошта, окрім доставки, продає послуги фулфілменту, фрахтових перевезень та працює в Європі.
Теги: пошта послуги Нова пошта українці документи Іспанія паспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Caltrops – це простий і недорогий спосіб зупинити вантажівку, щоб її можна було добити безпілотником із гранатами
Як стародавня зброя у руках українців стала новою тактикою на фронті
15 квiтня, 14:01
У звіти для міжнародного обміну фінансовими рахунками потраплять українці, на рахунках яких на 1 липня 2023 року було не менше одного мільйона доларів
Україна надасть інформацію про біженців-мільйонерів іншим державам фінанси
15 квiтня, 10:10
Українці відповіли, як потрібно закінчувати війну
Скільки українців готові воювати до повної перемоги? Результати опитування
31 березня, 11:41
Перейменування ще має затвердити Верховна Рада
Сєвєродонецьк та Красноград перейменують: комітет затвердив нові назви
3 квiтня, 21:50
Норвегія продовжує приймати біженців з України
Норвегія змінила виплати для біженців України: яку допомогу можна отримати
5 квiтня, 16:48
Зеленський подякував усім, хто сьогодні захищає наші позиції
Ситуація на фронті складна, Зеленський на зв’язку з військовими
13 квiтня, 21:12
Артем Пивоваров збирає Палац спорту рекордні три дні поспіль
Пивоваров під час концерту зламав ніс фанатці: несподівана реакція потерпілої
25 квiтня, 12:10
Система вже тестується і буде реалізована за два місяці у «Дії»
У «Дії» незабаром з’являться ветеранські е-посвідчення
Сьогодні, 15:18
Міністерство освіти проведе переговори з Міністерством закордонних справ Польщі щодо можливих загроз для українських студентів у Польщі
Обмеження для чоловіків за кордоном: польський міністр розповів, що буде з українськими студентами
27 квiтня, 16:00

Бізнес

«Нова пошта» готова доставити паспорт в Іспанію за тисячу гривень
«Нова пошта» готова доставити паспорт в Іспанію за тисячу гривень
Як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята: графік НБУ
Як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята: графік НБУ
Після візиту Ілона Маска до Китаю акції Tesla різко зросли – ЗМІ
Після візиту Ілона Маска до Китаю акції Tesla різко зросли – ЗМІ
«Нова пошта» змінить графік роботи на Великдень
«Нова пошта» змінить графік роботи на Великдень
Любиш своє місто чи село? Донать на ППО. Збір любові від фонду «Повернись живим» та Ribas Hotels Group
Любиш своє місто чи село? Донать на ППО. Збір любові від фонду «Повернись живим» та Ribas Hotels Group
Майже 75% роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні – дослідження
Майже 75% роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні – дослідження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Розвернулася і пішла. Депутатка Безугла поставила генсека НАТО у незручне становище
58K
Роми здали новітній російський безпілотник на металолом
16K
Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі
15K
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету
15K
Економіст назвав показник, який свідчить про ефективність ударів по російських НПЗ
11K
Чому українські біженці тікають із Польщі до Німеччини: пояснення експертки

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Вчора, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Вчора, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua