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«Нова пошта» змінить графік роботи на Великдень

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Нова пошта» змінить графік роботи на Великдень
Графік роботи «Нової Пошти» на Великдень-2024
зображення: «Нова Пошта»

5 травня усі відділення «Нової Пошти» будуть вихідними

Відділення «Нової Пошти» не працюватимуть на Великдень 2024 року. Графік роботи у святкові дні оприлюднений на сайті компанії.

Згідно з ним, 4-6 травня пошта працюватиме так:

  • 4 травня (субота) – відділення працюватимуть за звичайним графіком;
  • 5 травня (неділя, Великдень) – усі відділення «Нової Пошти» будуть вихідними;
  • 6 травня (понеділок) – відділення працюватимуть за звичайним графіком.

Водночас компанія зазначила, що графік роботи може змінюватися залежно від конкретного відділення. Актуальну інформацію про режим роботи відділень можна знайти на сайті «Нової Пошти».

Нагадаємо, що сьогодні, 28 квітня, за тиждень до Великодня, християни відзначають Вербну неділю – Вхід Господній до Єрусалиму.

До слова, «Нова пошта» оголосила про скасування оплати за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі: послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення. 

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Теги: Великдень 2024 Нова пошта пошта

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