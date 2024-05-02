У Канаді відбудеться хода на честь дня вишиванки

«Воїн в броні на полі бою, мирянин у вишиванці – ми з гордістю йдемо!»

Хода розпочнеться на вулицях Блур та Джейн 16 травня о 18:30 та пройде вниз по вулиці Блур до Гай-Парку

Конгрес українців Канади оголосив, що у Торонто у день Вишиванки відбудеться «Вишивана хода», під час якої українська громада пройде вулицями міста. Як передає Укрінформ, хода буде присвячена всім українцям.

«Вийдемо на вулиці Торонто за наших героїв з «Азовсталі», за Херсон та Мелітополь!

Наша хода символізує Об’єднану Україну – єднаємось в солідарності з тими, хто захищає нашу свободу, гідність та цінності вільного світу! Воїн в броні на полі бою, мирянин у вишиванці – ми з гордістю йдемо!», – йдеться в повідомленні.

Хода розпочнеться на вулицях Блур та Джейн 16 травня о 18:30 та пройде вниз по вулиці Блур до Гай-Парку.

Діаспора у Канаді планує ходу на день вишиванки

Нагадаємо, у Копенгагені відбулася акція «Голоси полонених», учасники якої вимагали звільнити українських військових, які перебувають у російському полоні у жахливих умовах, піддаються допитам і тортурам.