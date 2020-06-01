Автобусне сполучення запрацювало між 10 областями



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З 1 червня в Україні почали їздити поїзди та автобуси

Рішення про відновлення міжобласного сполучення в інших регіонах мають прийняти обласні комісії

Міжобласне автобусне сполучення з 1 червня, запрацювало у 10 областях України.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

«З 1 червня відновили роботу 439 приміських електричок. Вони курсують у Харківській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Донецькій, Луганській, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській, а також частково у Хмельницькій областях. У цих же регіонах за рішеннями їх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розпочаті перші автобусні міжобласні перевезення», - написав Криклій.

Він додав, що рішення про відновлення міжобласного сполучення в інших регіонах мають прийняти обласні комісії.

Міністр нагадав, що з 1 червня в Україні також запрацювали пасажирські перевезення залізницею, системи автоматичної фотовідеофіксації порушень на дорогах та відкрилась навігація на Дніпрі.

Із 22 травня в регіонах України із сприятливою епідемічною ситуацією запрацювали регулярні та нерегулярні міські, приміські, внутрішньообласні та міжнародні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

АТ «Укрзалізниця» з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України. Планується, що з 4 червня розпочнеться рух поїздів в західні області України.

З 15 червня в Україні запрацює міжнародне та внутрішнє авіаційне пасажирське сполучення. Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.