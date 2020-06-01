«Укрзалізниця» запустила продаж квитків у плацкартні вагони графіка



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Не всі місця у плацкартному вагоні будуть доступними

У плацкартних вагонах так само як і в купе та СВ, будуть доступні лише 50% місць

Вітчизняний залізничний перевізник відкрив продаж квитків на місця у плацкартних вагонах пасажирських поїздів.

Про це повідомив в.о. голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик у Facebook.

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на плацкартні вагони. Тут ми пішли назустріч пасажирам. У продажу будуть наявні квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце. На даний момент таких вагонів — 20», — написав Юрик.

Він додав, що у плацкартних вагонах так само як і в купе та СВ, будуть доступні лише 50% місць.

«Укрзалізниця» з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України. Також відновили свій рух 439 приміських поїздів. Планується, що з 4 червня розпочнеться рух пасажирських поїздів у західні області України.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» 1 червня відновило рух поїздів далекого прямування.

Раніше повідомлялося, «Укрзалізниця» технічно готова розпочати пасажирське сполучення з 1 червня, до запуску готові 42 поїзди.

Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.



