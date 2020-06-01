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    «Укрзалізниця» запустила продаж квитків у плацкартні вагони

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    Не всі місця у плацкартному вагоні будуть доступними&nbsp; - «Укрзалізниця» запустила продаж квитків у плацкартні вагони
    Не всі місця у плацкартному вагоні будуть доступними 

    У плацкартних вагонах так само як і в купе та СВ, будуть доступні лише 50% місць

    Вітчизняний залізничний перевізник відкрив продаж квитків на місця у плацкартних вагонах пасажирських поїздів.

    Про це повідомив в.о. голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик у Facebook.

    «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на плацкартні вагони. Тут ми пішли назустріч пасажирам. У продажу будуть наявні квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце. На даний момент таких вагонів — 20», — написав Юрик.

    Він додав, що у плацкартних вагонах так само як і в купе та СВ, будуть доступні лише 50% місць.

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    «Укрзалізниця» з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України. Також відновили свій рух 439 приміських поїздів. Планується, що з 4 червня розпочнеться рух пасажирських поїздів у західні області України.

    Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» 1 червня відновило рух поїздів далекого прямування.

    Раніше повідомлялося, «Укрзалізниця» технічно готова розпочати пасажирське сполучення з 1 червня, до запуску готові 42 поїзди.

    Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину

     Читайте також: Відсьогодні в Україні запустять поїзди: що треба знати пасажирам


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