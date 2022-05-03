«Простіше одяг викинути»: росіяни істерикують через скажені ціни на порошок

У Росії значно зросли ціни на пральні засоби через західні санкції

У магазинах Казані (РФ) значно зросли ціни на пральні засоби, навіть зі знижкою товар не розкуповують. Як пише сайт «Новости Казани», у зв’язку із західними санкціями імпортні пральні порошки, що продаються у магазинах, значно зросли у ціні, покупці намагаються шукати вигідні пропозиції на маркетплейсах.

За інформацією видання, в одному з місцевих супермаркетів 15 капсул порошку Ariel коштують 500 рублів (майже 212 грн, – ред.), Tide – 400 рублів – це акційний цінник.

Три кілограми порошку Ariel тепер коштують 625 рублів, два з половиною кілограми порошку Tide – 573 рублі, гель для прання Bio Max – акційні 460 рублів.

«Ціни такі, що простіше брудний одяг викинути й новий купити, ну чи так, руками по-старому, господарським милом», – цитує видання покупця магазину.

В іншому магазині ці ж капсульні порошки без знижки коштують від 650 до 1200 рублів, розсипні – по 200 і 350 рублів.

Також зросли у ціні памперси торгових марок Pampers і Huggies. 40-60 штук продають по 1500 рублів та вище. Трохи дешевші памперси Honey Kid, вартість яких 990 рублів. І хоч товар все ще є на полицях у магазинах, через дороговизну його майже не купують.

Керівник центру розробки бізнес-планів «Позитив Консалтинг» Ірек Галямов повідомив виданню, що аби не втрачати рентабельність, багато підприємств підвищили ціни, бо зросла собівартість товарів.

Нагадаємо, раніше експерти спрогнозували, що у Росії масово крастимуть автомобілі на запчастини.

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