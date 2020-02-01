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    «Укрзалізниця» раптово обмежила пільги для пасажирів: що трапилося

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    «Укрзалізниця» раптово обмежила пільги для пасажирів: що трапилося

    «Укрзалізниця» перестала продавати пільгові квитки онлайн для багатьох пасажирів

    Продаж квитків зі знижкою для студентів через онлайн-сервіси тимчасово призупинено.

    Про це повідомляє «Укрзалізниця».

    Такі обмеження пов’язані з технічними роботами в реєстрі Міністерства освіти.

    «Буде тимчасово обмежено продаж залізничних квитків зі студентською пільгою через онлайн-сервіси», - сказано в пресслужбі Укрзалізниці.

    Послугою не можна буде скористатися в період з 17:00 31 січня до 15:00 2 лютого. Перевізник просить вибачення за тимчасові незручності й обіцяє вкластися у визначені терміни.

    Проте, в цей період студенти, які запланували подорож, можуть придбати квиток зі знижкою в залізничних касах.

    Варто відзначити, що в українських вишах навчається близько 1,5 мільйонів студентів, які поки не зможуть скористатися належною їм 50%-ю знижкою.

    Нагадаємо, що «Укрзалізниця» отримала рекордні прибутки.

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