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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» планує обмежити продаж квитків на потяги до 50%

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    <span>УЗ може обмежити продаж квитків на поїзди до 50%</span> - «Укрзалізниця» планує обмежити продаж квитків на потяги до 50%
    УЗ може обмежити продаж квитків на поїзди до 50%

    Обмежувальний захід введуть, якщо буде відповідна рекомендація від МОЗ, наголосив Криклій

    Укрзалізниця обмежить продаж квитків на поїзди до 50%, якщо надійдуть такі рекомендації від МОЗ. Про це заявив глава Мінінфраструктури Владислав Криклій в ефірі Сніданку з 1+1 в середу, 28 жовтня.

    Криклій пояснив, що якщо кількість захворюваності на Covid-19 продовжить зростати, МОЗ може дати рекомендації про продаж квитків на поїзди в шаховому порядку.

    «Якщо буде відповідна рекомендація МОЗ, то цілком ймовірно. Ми це обговорюємо на комісії. МОЗ виступає з ініціативою, тому що вони бачать зростання. Досі, на жаль, зростає кількість хворих», – сказав Криклій.

    Раніше «Укрзалізниця» відновила продаж квитків на 11 станціях. Перевізник з 26 жовтня закрив продаж залізничних квитків зі станції Подільськ в Одеській області.

    Нагадаємо, що «Укрзалізниця» у пікові години запустить додаткові потяги у напрямку Тетеріва.

    Укрзалізниця квиток Владислав Криклій
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