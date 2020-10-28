«Укрзалізниця» планує обмежити продаж квитків на потяги до 50%



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УЗ може обмежити продаж квитків на поїзди до 50%

Обмежувальний захід введуть, якщо буде відповідна рекомендація від МОЗ, наголосив Криклій

Укрзалізниця обмежить продаж квитків на поїзди до 50%, якщо надійдуть такі рекомендації від МОЗ. Про це заявив глава Мінінфраструктури Владислав Криклій в ефірі Сніданку з 1+1 в середу, 28 жовтня.



Криклій пояснив, що якщо кількість захворюваності на Covid-19 продовжить зростати, МОЗ може дати рекомендації про продаж квитків на поїзди в шаховому порядку.



«Якщо буде відповідна рекомендація МОЗ, то цілком ймовірно. Ми це обговорюємо на комісії. МОЗ виступає з ініціативою, тому що вони бачать зростання. Досі, на жаль, зростає кількість хворих», – сказав Криклій.



Раніше «Укрзалізниця» відновила продаж квитків на 11 станціях. Перевізник з 26 жовтня закрив продаж залізничних квитків зі станції Подільськ в Одеській області.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» у пікові години запустить додаткові потяги у напрямку Тетеріва.