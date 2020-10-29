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    Укрзалізниця не планує підвищувати ціни на квитки

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    За словами Перцовського,&nbsp;фінального рішення щодо тарифів на наступний рік ще немає - Укрзалізниця не планує підвищувати ціни на квитки
    За словами Перцовського, фінального рішення щодо тарифів на наступний рік ще немає

    Ніяких підвищень в цьому році не планується, аж до першого кварталу наступного року, - Перцовський

    В «Укрзалізниці» не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення до кінця першого кварталу 2021 року. Про це на брифінгу заявив директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Ніяких підвищень в цьому році не планується, аж до першого кварталу наступного року. Ми зараз у дискусії і розглядаємо варіант, що з другої половини наступного року, з другого кварталу можлива певна індексація цін на пасажирські перевезення», – підкреслив він.

    За словами Перцовського, фінального рішення щодо тарифів на наступний рік ще немає.

    Він додав, що компанія з 1 листопада на близько 15% знизить вартість квитків на місця в вагонах першого класу швидкісних поїздів класу «Інтерсіті» – «щоб не перевозити повітря».

    Також, за словами Перцовського, Укрзалізниця введе диференціацію ціни залежно від терміну покупки квитків – «чим раніше, тим дешевше».

    Як повідомлялося 28 жовтня, «Укрзалізниця» планує обмежити продаж квитків на потяги до 50%.

    Також нагадаємо, що «Укрзалізниця» у пікові години запустить додаткові потяги у напрямку Тетеріва.

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