«Укрзалізниця» виставить на аукціон 16 тисяч списаних вагонів



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Від продажу старих вагонів підприємство планує отримати 1-2 млрд грн прибутку

Укрзалізниця» має намір продати на аукціонах близько 16 тисяч старих списаних вагонів.

Про це повідомив у п'ятницю, 14 вересня, в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов, передає «Громадське».

«Ми вже почали затверджену Кабміном процедуру: незалежний експерт має оцінити стан вагона, який списується чи продається як металевий лом. Укрзалізниця, використовуючи цю оцінку, оголосить торги на прозорий продаж. Усі охочі зможуть купити списаний вагон. Процедура відбувається за аукціонним принципом. Ми вже направляємо на таку процедуру 16 тисяч старих вагонів», - розповів він.

За словами Кравцова, від продажу цих вагонів підприємство планує отримати 1-2 млрд грн прибутку, які він пообіцяв направити, зокрема, на оновлення парку вагонів і локомотивів.

23 лютого «Укрзалізниця» та американська корпорація General Electric підписали мільярдний контракт. Рамкова угода передбачає модернізацію локомотивів та будівництво нових. Однією з умов угоди є локалізація виробництва локомотивів в Україні: на першому етапі - 10%, пізніше - 40%.

Наприкінці 2018 року та впродовж першого кварталу 2019 року планується постачання 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC. Загалом за 15 років УЗ планує закупити до 225 нових тепловозів та модернізувати до 75 існуючих.