Менеджмент Укрзалізниці придумав, на кого перекинути неприбуткові приміські перевезення

«Ми виступаємо за укладання публічних договорів на перевезення з місцевими владами, витрати громад будуть незначні», – розповів Перцовський

Розділення пасажирських і вантажних перевезень «Укрзалізниці» на окремі бізнес-вертикалі дозволить залучити інвестиції в оновлення рухомого складу і покращення сервісу на залізниці. Про це повідомив в. о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський під час прес-конференції, повідомляється на сайті компанії.

За його словами, при виділенні пасажирської вертикалі «Укрзалізниця» зможе проводити тендери серед громад на організацію соціальних перевезень.

«Ми виступаємо за укладання публічних договорів на перевезення з місцевими владами. Тим більше що витрати громад будуть незначні — часто менше земельного податку, який сплачує «Укрзалізниця» громаді. Натомість будуть чітко визначені кількість приміських поїздів, графіки їх руху та якість рухомого складу», - розповів Перцовський.

Окрім того, він повідомив, що створення окремої Вокзальної компанії дозволить також збільшити прибутки вокзалів, зокрема від удосконалення управління, збільшення надходжень від оренди приміщень.

«Ми вже перевели до складу Вокзальної компанії 108 великих вокзалів, на черзі — дрібніші. Вже зараз бачимо, що ефективно в оренду здаються лише 2 тис. кв. м з 50 тис. м можливих. Додаткові кошти будемо інвестувати в ремонти вокзалів, насамперед таких проблемних, як у Миколаєві та інших, створення безперешкодного простору для людей з інвалідністю тощо», – сказав Перцовський.

Раніше голова «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомляв, що «Укрзалізниця» планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії та залізничної інфраструктури 25 мільярдів гривень.

Водночас економіст Борис Кушнірук зазначав, що «Укрзалізниця» стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних. На його думку, проведення реформи «Укрзалізниці» буде сприяти підвищенню ефективності залізничних перевезень.