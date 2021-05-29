Мінюст відмовив у держреєстрації Наказу про списання вагонів за віком

Проти прийняття третьої редакції наказу виступили і в Європейській бізнес-асоціації

Міністерство юстиції повернуло наказ Міністерства інфраструктури «Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті», відмовивши йому у державній реєстрації. Тепер наказ має бути скасовано.

«Одночасно зазначаємо, що відповідно до абзаців шістнадцятого, сімнадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню суб’єктом нормотворення у 5-денний строк з дня отримання листа Міністерства юстиції України про відмову в його державній реєстрації», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, це вже третя версія проекту, яку підготували у Мінінфраструктури: попередні дві були розкритиковані бізнесом і владою як такі, що створюють дискримінаційні умови і приведуть до дефіциту рухомого складу в країні. Так, згідно з проектом наказу, списати доведеться більше 42 тис вагонів, а закупівля нових обійдеться в десятки мільярдів гривень: зараз ні у промисловості, ні в «Укрзалізниці» таких грошей немає. Таким чином, на ринку виникне дефіцит вагонів, який призведе до збоїв поставок і зростання цін на оренду вагонів.

Також у бізнесу викликає побоювання норма, згідно з якою вводиться заборона на експлуатацію цистерн з моменту прийняття Наказу. З огляду на, що в місяць українські підприємства здатні провести перевірку лише 300 цистерн (а їх в країні понад 10 тисяч), це загрожує перебоями з поставками пального.

Нагадаємо, раніше промисловці звернулися до прем'єра з відкритим листом, в якому закликали не допустити прийняття цього проекту наказу, так як він спричинить скорочення виробництва і падіння доходів до бюджетів усіх рівнів.

Проти прийняття третьої редакції наказу виступили і в Європейській бізнес-асоціації. Там заявили, що оновлена редакція все ще містить багато суперечливих норм. Там, зокрема, йдеться про те, що граничний термін служби вантажного вагона буде розраховуватися за результатами контрольних випробувань на кожну модель або тип вантажного вагона. При цьому не визначається процедура, порядок і критерії проведення таких випробувань, а також форма, терміни і хто конкретно повинен формувати результат випробувань. Це, на думку ЄБА, може привести до зловживань.

Раніше голова Асоціації виробників цементу України «Укрцемент» Павло Качур, коментуючи ініціативу Мінінфраструктури обмежити строки експлуатації вагонів, заявив, що списання залізничних вагонів через вік – є нелогічним, важливий їх технічний стан.

Радник Голови ДРС та член Робочої групи при ДРС з питань ринку природного газу Андрій Кісенко вважає, що списання старих вагонів за віком призведе до значного дефіциту рухомого складу на ринку перевезень, який перевізники не зможуть компенсувати закупівлею нових вагонів.

Також повідомлялося, що Ініціатива Міністерства економіки списувати залізничні вагони за віком експлуатації призведе до дефіциту спецвагонів та може зупинити «Велике будівництво».











