Ураган «Кармен»: 40 тисяч будинків у Франції залишилися без світла

«Помаранчевий» рівень небезпеки введено в 45 департаментах

Ураган «Кармен», який ударив по французькій провінції Бретань залишив без електрики 40 тисяч будинків. Про це повідомляє RFI. «Пориви вітру в регіоні сягали 130 кілометрів на годину. У 45 департаментах введено помаранчевий рівень небезпеки», - йдеться в повідомленні. Надалі ураган, за прогнозами



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«Помаранчевий» рівень небезпеки введено в 45 департаментах

Ураган «Кармен», який ударив по французькій провінції Бретань залишив без електрики 40 тисяч будинків.

Про це повідомляє RFI.

«Пориви вітру в регіоні сягали 130 кілометрів на годину. У 45 департаментах введено помаранчевий рівень небезпеки», - йдеться в повідомленні.

Надалі ураган, за прогнозами метеорологів, буде просуватися на схід Франції. Швидкість вітру буде посилюватися і може досягти 140 кілометрів на годину. У тому числі стихія може торкнутися і паризький регіон Іль-де-Франс, де швидкість поривів вітру може досягти 90 кілометрів на годину.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з ураганом 37 департаментах Франції в понеділок, 1 січня, було оголошено «помаранчевий» рівень небезпеки.