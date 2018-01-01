Ураган «Кармен»: 40 тисяч будинків у Франції залишилися без світла
- Сьогодні, 03:03
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«Помаранчевий» рівень небезпеки введено в 45 департаментах
Ураган «Кармен», який ударив по французькій провінції Бретань залишив без електрики 40 тисяч будинків.
Про це повідомляє RFI.
«Пориви вітру в регіоні сягали 130 кілометрів на годину. У 45 департаментах введено помаранчевий рівень небезпеки», - йдеться в повідомленні.
Надалі ураган, за прогнозами метеорологів, буде просуватися на схід Франції. Швидкість вітру буде посилюватися і може досягти 140 кілометрів на годину. У тому числі стихія може торкнутися і паризький регіон Іль-де-Франс, де швидкість поривів вітру може досягти 90 кілометрів на годину.
Раніше повідомлялося, що у зв'язку з ураганом 37 департаментах Франції в понеділок, 1 січня, було оголошено «помаранчевий» рівень небезпеки.