  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Уродженець Закарпаття продав свого семимісячного сина за 100 тис. грн

    • Розсилка
    Малюк, якого хотів продати батько - Уродженець Закарпаття продав свого семимісячного сина за 100 тис. грн
    Фото: Facebook В’ячеслава Аброськіна
    Малюк, якого хотів продати батько

    27-річного чоловіка та його посібників затримали

    27-річний уродженець Закарпатської області за 100 тисяч гривень продав свого 7-місячного сина.

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

    «Цей нелюд-батько та його помічники затримані», - написав Аброськін.

    Затримання відбулося 30 липня - у Всесвітній день протидії торгівлі людьми.

    «Дякую вам, оперативники, за службу!» - підкреслив перший заступник голови Нацполіції.

    Нагадаємо, працівники підрозділу по боротьбі з торгівлею людьми у Хмельницькому затримали жінку, яка продавала двох дітей. 27-річна жінка підшуковувала покупця для продажу 5-річної дівчинки та 7-річного хлопчика.

    Також жінка зізналася правоохоронцям, що третю дитину, наймолодшу, вона планувала продати через півроку, коли та трохи підросте.

    Читайте також
    кримінал Закарпаття діти поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ