Уродженець Закарпаття продав свого семимісячного сина за 100 тис. грн



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Фото: Facebook В’ячеслава Аброськіна Малюк, якого хотів продати батько

27-річного чоловіка та його посібників затримали

27-річний уродженець Закарпатської області за 100 тисяч гривень продав свого 7-місячного сина.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

«Цей нелюд-батько та його помічники затримані», - написав Аброськін.

Затримання відбулося 30 липня - у Всесвітній день протидії торгівлі людьми.

«Дякую вам, оперативники, за службу!» - підкреслив перший заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, працівники підрозділу по боротьбі з торгівлею людьми у Хмельницькому затримали жінку, яка продавала двох дітей. 27-річна жінка підшуковувала покупця для продажу 5-річної дівчинки та 7-річного хлопчика.

Також жінка зізналася правоохоронцям, що третю дитину, наймолодшу, вона планувала продати через півроку, коли та трохи підросте.