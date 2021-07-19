Від України вимагають безстрокової заборони імпорт струму з Росії і Білорусі

Зсічня по травень 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт·годин

Імпорт струму з Білорусії та Росії вдарив по українській енергетиці, переконує нардеп

Україна повинна вести повну і безстрокову заборону на імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі. Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

«Імпорт струму з Білорусії та Росії вдарив по кому? По українській енергетиці, по українським енергетикам, по українським тепловим атомним і іншим електростанціям. Від влади вимагаємо, щоб не тільки до 1 жовтня заборонили імпорт струму з Росії і Білорусі, а в принципі це було повністю зроблено», – повідомив нардеп.

Наливайченко наголосив, що робота Білоруської АЕС, на якій нещодавно трапилася чергова аварія, є прямою загрозою національній безпеці України.

«Вона залишається величезною проблемою і ми вважаємо це величезною загрозою національній безпеці України», – наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, з січня по травень 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт·годин на суму понад 1 млрд грн. 26 травня НКРЕКП погодилася обмежити імпорт лише на чотири місяці до 1 жовтня 2021 року.

Тимчасове рішення комісії розкритикували народні депутати, вимагаючи повної заборони. Також за повну заборону імпорту виступило Міненерго.