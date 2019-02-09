Уряд Іспанії оголосив про припинення переговорів з сепаратистами Каталонії



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Акція каталонських сепаратистів

Ми робили все, щоб відповісти на запит суспільства щодо діалогу, запевнила віце-прем'єр Іспанії

Уряд Іспанії відмовляється продовжувати переговори з сепаратистами Каталонії. Про це заявила віце-прем'єр країни Кармен Кальво, пише El Pais.

«Цей уряд ухвалив тверде рішення будувати стільки мостів, скільки потрібно, але зараз створені нами рамки не сприймаються партіями, які виступають за незалежність Каталонії», - заявила Кальво.

Соціалістична партія Іспанії також попередила, що якщо політичні сили, які підтримують каталонський сепаратизм, не підтримають планів уряду щодо бюджету, як заявляли раніше, країна може опинитися під загрозою дострокових виборів.

«Ми зробили все, що треба було зробити як уряду. Ми робили все, щоб відповісти на запит суспільства щодо діалогу. Якщо цього недостатньо, то ми повинні зупинитися. Сепаратисти повинні пояснити, чому вони відкидають пропозицію про діалог, яка є цілком обґрунтованою», - наголосила Кальво.

Нагадаємо, незабаром має розпочатися судовий розгляд справ 12 каталонських чиновників та активістів, яких звинувачують у повстанні проти держави через організацію референдуму про незалежність Каталонії.

У грудні минулого року під час протестів у Барселоні з нагоди виїзного засідання уряду Іспанії правоохоронці затримали 12 каталонських сепаратистів.