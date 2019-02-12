Уряд Італії закликав Венесуелу провести «прозорі вибори»



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Італійський уряд офіційно не підтримав Гуайдо через «Рух 5 зірок», що входить в урядову коаліцію, який раніше висловлював симпатію Мадуро

«Необхідні вільні, прозорі і такі, що заслуговують на довіру вибори», - заявив глава МЗС Італії Енцо Моаверо Міланезі

Уряд Італії закликає до проведення виборів у Венесуелі найближчим часом, але не може приєднатися до своїх союзників по ЄС і визнати лідера опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі, виступаючи в парламенті, повідомляє Associated Press.

Міланезі заявив, що уряд хоче, щоб у Венесуелі «нові президентські вибори пройшли якомога швидше».

«Вибори 2018 року було визнано недійсними щодо їх правильності, справедливості і законності, залишивши Ніколаса Мадуро без демократичної легітимності на посаді президента. Необхідні вільні, прозорі і такі, що заслуговують на довіру вибори», - сказав міністр.

Італійський уряд офіційно не підтримав Гуайдо через «Рух 5 зірок», що входить в урядову коаліцію, який раніше висловлював симпатію Мадуро і його попередникові Уго Чавесу.

Нагадаємо, раніше Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС. При цьому Італія заблокувала спільну позицію Європейського союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом. Також до Італії приєдналася Словаччина.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

Джерело: Європейська правда