Уряд КНР закликав колишніх військових не влаштовувати протести



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300 тисяч осіб було звільнено в запас із 2015 року

Напередодні Дня Народно-визвольної армії КНР заступник міністра із питань ветеранів Фун Юньсян звернувся до ветеранів збройних сил країни із проханням не влаштовувати стихійні мітинги і протести.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами чиновника, уряд завжди відкритий до того, щоб чути скарги колишніх військових і працювати над вирішенням проблем. Фун Юньсян зауважив, що тим самим китайська влада хоче попередити спекулювання на темі захисту ветеранів.

Саме міністерство в справах ветеранів в КНР було створено лише в березні 2018 року. Із часу початку свого існування воно вже отримало 20 тисяч скарг і прохань щодо покращення життя колишніх військових.

В 2017-2018 роках в КНР відбулася низка стихійних мітингів ветеранів НВАК, які вимагали покращення соціального забезпечення. В тому числі колишні військові провели два мітинги в Пекіні.

Такі протести в тому числі були спричинені рішенням Си Цзиньпіна в вересні 2015 року в рамках модернізації збройних сил країни звільнити 300 тисяч осіб в запас.