Тимошенко зізналася: про війну її попереджали ще у 2008 році

2008 року Юлія Тимошенко не повірила, що Володимир Путін захоче напасти на Україну

Лідерка «Батьківщини» не вірила, що Росія може напасти на Україну

Напад Росії на Україну був несподіванкою для усього світу. Про це очільниця парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зізналася у інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

Втім, Тимошенко визнала – про такий розвиток подій її попереджали задовго навіть до донбаської війни 2014-15 років.

Політик згадала про напад рашистської армії на Грузію у серпні 2008 року, коли вона працювала прем’єр-міністром. «Багато політичних експертів мене тоді попереджали: готуйся, бо він збирається захопити й Україну», – розповіла про попередження ексочільниця уряду.

Тимошенко тоді не повірила попередженням: «Я думала, що це абсолютно неможливий сценарій, оскільки у нас не було спірних областей (з Росією – ред.), не було жодних проблем».

Лідерка «Батьківщини» визнала – вона була упевнена, що з Україною нічого не станеться.

Юлія Тимошенко зазначила, що зараз інші країни також не хочуть вірити, що з ними може статися те саме. «Але є урок з минулого: ми не усвідомлювали, що відбувається з Грузією (2008 року – ред.). Тепер ви повинні вивчити цей урок прямо зараз», – закликала світ українська нардепка.

Нагадаємо, раніше Тимошенко пояснила, чому усі її депутати в Україні, а діти – за кордоном. Причиною вїд’їзду дітей Тимошенко назвала не війну, а її особисту вимогу не займатися бізнесом в Україні.

Також депутатка висміяла рашистський крейсер «Москва», знищений українськими ракетами «Нептун». Лідерка «Батьківщини» сфотографувалася на тлі білборду про російський корабель, де було написано «Таки дійшов нарешті».