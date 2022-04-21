Тимошенко зізналася: про війну її попереджали ще у 2008 році
Лідерка «Батьківщини» не вірила, що Росія може напасти на Україну
Напад Росії на Україну був несподіванкою для усього світу. Про це очільниця парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зізналася у інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.
Втім, Тимошенко визнала – про такий розвиток подій її попереджали задовго навіть до донбаської війни 2014-15 років.
Політик згадала про напад рашистської армії на Грузію у серпні 2008 року, коли вона працювала прем’єр-міністром. «Багато політичних експертів мене тоді попереджали: готуйся, бо він збирається захопити й Україну», – розповіла про попередження ексочільниця уряду.
Тимошенко тоді не повірила попередженням: «Я думала, що це абсолютно неможливий сценарій, оскільки у нас не було спірних областей (з Росією – ред.), не було жодних проблем».
Лідерка «Батьківщини» визнала – вона була упевнена, що з Україною нічого не станеться.
Юлія Тимошенко зазначила, що зараз інші країни також не хочуть вірити, що з ними може статися те саме. «Але є урок з минулого: ми не усвідомлювали, що відбувається з Грузією (2008 року – ред.). Тепер ви повинні вивчити цей урок прямо зараз», – закликала світ українська нардепка.
Нагадаємо, раніше Тимошенко пояснила, чому усі її депутати в Україні, а діти – за кордоном. Причиною вїд’їзду дітей Тимошенко назвала не війну, а її особисту вимогу не займатися бізнесом в Україні.
Також депутатка висміяла рашистський крейсер «Москва», знищений українськими ракетами «Нептун». Лідерка «Батьківщини» сфотографувалася на тлі білборду про російський корабель, де було написано «Таки дійшов нарешті».