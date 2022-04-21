Зеленський зустрівся із прем’єрами Данії та Іспанії (відео)
Прем’єр-міністри Іспанії та Данії також відвідали Бородянку
У Києві відбулася зстріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, які прибули з візитом до нашої країни.
Наразі офіційних результатів зустрічі не повідомляється.
Прем'єр-міністри Іспанії Педро Санчес та Данії Метте Фредеріксен також відвідали постраждалу від атак росіян Бородянку.
Conmovido al comprobar en las calles de Borodyanka el horror y las atrocidades de la guerra de Putin.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022
No dejaremos solo al pueblo ucraniano. pic.twitter.com/OfEIa9oOTC
Санчес на початку тижня підтвердив, що невдовзі посольство Іспанії відновить роботу у Києві, щоб надіслати сигнал про підтримку українському народу.
Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель 20 квітня у Києві також зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.