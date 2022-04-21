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    Зеленський зустрівся із прем’єрами Данії та Іспанії (відео)

    Зеленський зустрівся із прем’єрами Данії та Іспанії (відео)
    фото: скріншот відео

    Прем’єр-міністри Іспанії та Данії також відвідали Бородянку

    У Києві відбулася зстріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, які прибули з візитом до нашої країни.

    Наразі офіційних результатів зустрічі не повідомляється.

    Прем'єр-міністри Іспанії Педро Санчес та Данії Метте Фредеріксен також відвідали постраждалу від атак росіян Бородянку.

    Санчес на початку тижня підтвердив, що невдовзі посольство Іспанії відновить роботу у Києві, щоб надіслати сигнал про підтримку українському народу.

    Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель 20 квітня у Києві також зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський зустрівся із прем’єрами Данії та Іспанії (відео)