Зеленський зустрівся із прем’єрами Данії та Іспанії (відео)

Прем’єр-міністри Іспанії та Данії також відвідали Бородянку

У Києві відбулася зстріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, які прибули з візитом до нашої країни.

Наразі офіційних результатів зустрічі не повідомляється.

Прем'єр-міністри Іспанії Педро Санчес та Данії Метте Фредеріксен також відвідали постраждалу від атак росіян Бородянку.

Conmovido al comprobar en las calles de Borodyanka el horror y las atrocidades de la guerra de Putin.



No dejaremos solo al pueblo ucraniano. pic.twitter.com/OfEIa9oOTC — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022

Санчес на початку тижня підтвердив, що невдовзі посольство Іспанії відновить роботу у Києві, щоб надіслати сигнал про підтримку українському народу.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель 20 квітня у Києві також зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.