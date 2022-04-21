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    Низка провідних міжнародних юристів готова допомагати Україні судити Росію та Путіна – експерт

    Десятки міжнародних юристів готові допомагати Україні доводити злочини РФ у суді - Низка провідних міжнародних юристів готова допомагати Україні судити Росію та Путіна – експерт
    Десятки міжнародних юристів готові допомагати Україні доводити злочини РФ у суді
    фото з відкритих джерел

    З росіянами відмовляються працювати навіть ті юристи, які допомагали їм багато років

    Допомагати Україні задокументувати й довести злочини російських військових проти мирного населення готові провідні юристи світу. Про це розповів кандидат юридичних наук Микола Гнатовський в інтерв'ю «Главкому».

    За його словами, рівень солідарності з Україною зараз є безпрецедентним, і в міжнародних організаціях так само. Уявити, що Рада Європи у два кроки з ганьбою вижене Росію до 24 лютого було неможливо.

    На думку Гнатовського, російсько-українська війна змінить світ, міжнародні організації, міжнародні суди.

    «У нас дуже непогана школа міжнародного права. До того ж ми можемо користуватися послугами найкращих юристів-міжнародників світу. Без перебільшення можу сказати: є вже черга провідних світових юристів-міжнародників, готових допомагати Україні навіть безкоштовно», – сказав правник.

    Це відбувається у той самий час, коли з росіянами відмовляються працювати навіть ті юристи, які допомагали їм багато років.

    Нагадаємо,

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    Теги: ООН війна червоний хрест Міжнародний суд ООН трибунал
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    Низка провідних міжнародних юристів готова допомагати Україні судити Росію та Путіна – експерт