Уряд меншості в Чехії має почати працювати 13 грудня

Андрей Бабіш зможе представляти Прагу на грудневому саміті ЄС

Очільник партії ANO, яка перемогла на виборах до парламенту Чехії в жовтні 2017 року, заявив в вівторок, 28 листопада, про те, що очікує початку роботи уряду меншості 13 грудня. Тим самим Андрей Бабіш зможе представляти Прагу на саміті глав держав і урядів ЄС, який відбудеться 14-15 грудня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Дану



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Очільник партії ANO Андрей Бабіш

Андрей Бабіш зможе представляти Прагу на грудневому саміті ЄС

Очільник партії ANO, яка перемогла на виборах до парламенту Чехії в жовтні 2017 року, заявив в вівторок, 28 листопада, про те, що очікує початку роботи уряду меншості 13 грудня. Тим самим Андрей Бабіш зможе представляти Прагу на саміті глав держав і урядів ЄС, який відбудеться 14-15 грудня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дану заяву лідер ANO зробив після зустрічі із президентом Чехії Мілошем Земаном.

Проте на сьогодні переможець жовтневих виборів, маючи 78 мандатів із 200, не отримав підтримку жодної іншої політсили для формування уряду більшості.

Бабіш заявив про те, що зміг переконати Земана повністю завершити процес призначення членів уряду меншості таким чином, щоб новий прем’єр-міністр зміг взяти участь в важливому саміті ЄС, де будуть обговорювати питання Brexit. Сам лідер партії ANO має обійняти посаду очільника уряду вже 6 грудня.

Через місяць після початку функціонування уряд меншості має прийти процедуру голосування щодо довіри в парламенті. Якщо під час голосування уряд Бабіша не отримає більшості, то кабінет міністрів буде змушений піти у відставку. Проте, поки не буде знайдено формулу виходу із кризи, даний склад уряду продовжуватиме виконувати свої повноваження.