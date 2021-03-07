Уряд назвав кількість українців, що записались на безкоштовну вакцинацію

За пʼять діб після початку запису до черги стало 155 тисяч осіб

За пʼять діб після початку запису на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу вже записалося понад 155 тисяч осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає

«З 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від Covid-19. За перші 5 днів нею скористалися понад 155 тисяч громадян. Кожен охочий менш ніж за 5 хвилин може заповнити заявку через застосунок та вебпортал «Дія» або за допомогою національного контакт-центру МОЗ (0 800 60 20 19)», – написав Шмигаль.

За словами прем'єра, дані будуть внесені до електронного списку очікування, що дасть змогу організувати максимально швидкий і безпечний процес вакцинування.

Після заповнення заявки українці отримають запрошення до пунктів щеплення відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров’я плану вакцинації.

Шмигаль додав, що цифрова система, розроблена Мінцифрою та МОЗ, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення проти Covid-19 у разі, якщо у світі будуть запроваджені так звані «паспорти вакцинації».

Як повідомлялось раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вітчизняні «паспорти вакцинації» можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною.